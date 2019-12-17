«Нафтогаз» будет судиться с Украиной из-за американцев

Из документов к иску следует, что власти Украины выдали разрешение на разработку месторождения, нарушив закон, так как на разработку претендовала дочерняя компания «Нафтогаза».

Ранее «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» более 2 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который подтвердил апелляционный суд Швеции. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН поставил под сомнение заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что компания уже получила эти деньги и перевела их в бюджет Украины.

