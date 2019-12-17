«Нафтогаз» будет судиться с Украиной из-за американцев
Украинская госкомпания «Нафтогаз» обратилась в суд с требованием аннулировать сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области. Такое разрешение было выдано американской компании в июле этого года, пишут Известия.
Из документов к иску следует, что власти Украины выдали разрешение на разработку месторождения, нарушив закон, так как на разработку претендовала дочерняя компания «Нафтогаза».
Ранее «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» более 2 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который подтвердил апелляционный суд Швеции. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН поставил под сомнение заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что компания уже получила эти деньги и перевела их в бюджет Украины.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Нафтогаз» будет судиться с Украиной из-за американцев
- Российского депутата подозревают в убийстве
- В Госдуме сравнили малоимущих россиян с уголовниками
- CNN: Российский корабль-разведчик совершает беспорядочные маневры у берегов США
- Британские ученые назвали самые похмельные напитки