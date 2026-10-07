В МВФ рассказали, что приводит к росту мировой инфляции

Рост мировой инфляции провоцируют в том числе развитие искусственного интеллекта и высокая стоимость энергоресурсов. Об этом рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет ТАСС.

«Бум в сфере искусственного интеллекта ведет к росту инфляции. Энергетический и продовольственный кризисы ведут к росту инфляции. Пошлины, расходы на оборону и высокий государственный долг могут привести к росту инфляции», - отметила глава МВФ.

Она указала, что еще свежи «воспоминания о недавней высокой инфляции».

Кроме того, Георгиева обратила внимание на удорожание удобрений, продовольствия и ключевого сырья для промышленности. В том же время риски для продовольственной безопасности вызывают неблагоприятные погодные условия природного явления Эль-Ниньо.

Между тем Евросоюз предупредили о грядущем разгоне инфляции и ужесточении монетарной политики. Как сообщил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов, к этому приведет рекордное подорожание газа в Европе.

