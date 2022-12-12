В Москве семь фармкомпаний подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований
В сентябре в Москве были расширены меры поддержки фармкомпаний в проведении клинических исследований лекарств, теперь организации могут претендовать на организационную и финансовую помощь.
Так, семь фармацевтических компаний уже подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Фармкомпании обращаются за различными мерами поддержки — от формирования исследовательской команды до помощи во взаимодействии с этическими комитетами», - отметила она.
По словам заммэра, подобные меры позволят ускорить процесс выхода на рынок качественных отечественных препаратов.
В столице за последние десять лет на базе городских медучреждений было проведено свыше 1 700 клинических исследований лекарственных препаратов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что программа комплексной поддержки клинических исследований новых лекарств в медучреждениях столицы продлена на 2023 год.
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