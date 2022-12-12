В Москве семь фармкомпаний подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований

В сентябре в Москве были расширены меры поддержки фармкомпаний в проведении клинических исследований лекарств, теперь организации могут претендовать на организационную и финансовую помощь.

Так, семь фармацевтических компаний уже подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Фармкомпании обращаются за различными мерами поддержки — от формирования исследовательской команды до помощи во взаимодействии с этическими комитетами», - отметила она.