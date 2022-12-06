Собянин продлил поддержку исследований лекарств на базе медучреждений столицы

По его словам, заявки на участие в программе, которая была запущена в сентябре, подали семь фармкомпаний, которым московские власти продолжать компенсировать «до половины всех затрат».

«Будем помогать разработчикам препаратов в подборе площадки с необходимым оборудованием и расходными материалами, в формировании команды и наборе добровольцев, в решении юридических вопросов», - отметил мэр.

Он добавил, что за последние 10 лет в Москве было проведено более 1,7 тысячи испытаний лекарств.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с российского рынка за последние восемь месяцев, сообщает RT.