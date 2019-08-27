В Москве повысили минимальную пенсию

Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи. Как пишет «Интерфакс», теперь её размер составляет 19,5 тысяч рублей. Изменения вступают в силу с 1 сентября.

Повышение городского стандарта позволит увеличить доплаты к пенсии для 1,6 миллиона московских пенсионеров. Для 44 тысяч человек городская доплата будет установлена впервые. Об этом градоначальник написал в своём Twitter, подчеркнув, что перерасчет выплат пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.