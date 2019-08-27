В Москве повысили минимальную пенсию
Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи. Как пишет «Интерфакс», теперь её размер составляет 19,5 тысяч рублей. Изменения вступают в силу с 1 сентября.
Повышение городского стандарта позволит увеличить доплаты к пенсии для 1,6 миллиона московских пенсионеров. Для 44 тысяч человек городская доплата будет установлена впервые. Об этом градоначальник написал в своём Twitter, подчеркнув, что перерасчет выплат пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.
К слову, ранее сегодня стало известно, что Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркнул, что новая система не будет называться «Индивидуальным пенсионным капиталом», как планировалось ранее.
Между тем, согласно концепции Минфина и ЦБ об индивидуальном пенсионном капитале, накопления должны стать собственностью граждан. Выплаты в негосударственные пенсионные фонды должны делать сами граждане, либо работодатели. В основу могли бы лечь средства, которые поступили в рамках предыдущей модели как отчисления на накопительную часть.
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