Дагестанский чиновник почти год получал пенсию по старости по поддельному паспорту

Замглавы села Левашинского района Дагестана увеличил свой возраст в паспорте на 34 года, чтобы незаконно получать пенсию по старости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Отмечается, что за период с марта прошлого года по июль 2019 года 30-летний чиновник таким способом незаконно присвоил себе более 155 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



