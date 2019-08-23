Дагестанский чиновник почти год получал пенсию по старости по поддельному паспорту
23 августа01:00
Замглавы села Левашинского района Дагестана увеличил свой возраст в паспорте на 34 года, чтобы незаконно получать пенсию по старости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую прокуратуру.
Отмечается, что за период с марта прошлого года по июль 2019 года 30-летний чиновник таким способом незаконно присвоил себе более 155 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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