В Москве на АЗС подорожало топливо

Розничные цены на топливо в России снова увеличились, сообщает телеканал «360».

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Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в Москве выросла на 47 копеек, до 62,13 рубля за литр. Больше всего цены выросли на заправках «НефтьМагистраль» — на два рубля.

Цены на бензин тоже увеличились. Аи-92 за неделю стал дороже на 20 копеек — 50,76 рубля за литр. 95-й марки подорожал на 23 копейки до 56,30 рубля за литр.

Ранее автоэксперт спрогнозировал заморозку цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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