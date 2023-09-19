В Москве на АЗС подорожало топливо
19 сентября 202302:03
Розничные цены на топливо в России снова увеличились, сообщает телеканал «360».
Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в Москве выросла на 47 копеек, до 62,13 рубля за литр. Больше всего цены выросли на заправках «НефтьМагистраль» — на два рубля.
Цены на бензин тоже увеличились. Аи-92 за неделю стал дороже на 20 копеек — 50,76 рубля за литр. 95-й марки подорожал на 23 копейки до 56,30 рубля за литр.
Ранее автоэксперт спрогнозировал заморозку цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru