СМИ: правительство РФ может запретить экспорт бензина и дизельного топлива
Для нормализации положения на внутрироссийском топливном рынке в настоящее время правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.
По его словам, высока вероятность введения запрета на экспорт нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка или же повышение экспортной пошлины до $250 за тонну нефтепродуктов.
Источник также рассказал, что вице-премьер Александр Новак дал задание в кратчайший срок определиться с конкретной мерой стабилизации с тем, чтобы снизить цены на автомобильное топливо и избежать негативных последствий для нефтяной отрасли.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на топливо, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru