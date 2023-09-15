СМИ: правительство РФ может запретить экспорт бензина и дизельного топлива

По его словам, высока вероятность введения запрета на экспорт нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка или же повышение экспортной пошлины до $250 за тонну нефтепродуктов.

Источник также рассказал, что вице-премьер Александр Новак дал задание в кратчайший срок определиться с конкретной мерой стабилизации с тем, чтобы снизить цены на автомобильное топливо и избежать негативных последствий для нефтяной отрасли.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на топливо, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

