Автоэксперт спрогнозировал заморозку цен на топливо

Цены на бензин и дизельное топливо до конца года не будут расти, заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что цены останутся на уровне сентября, но «отката» к уровню 2022 года также не будет, передает «Газета.Ru». Автоэксперт добавил, что в октябре произойдет резкое падение спроса на дизельное топливо.

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Накануне стоимость тонны бензина Аи-92 обновила исторический максимум. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, она выросла на 0,09% - до 70 508 рублей, что является новым рекордом.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить правительству РФ полномочия по регулированию цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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