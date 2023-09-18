Автоэксперт спрогнозировал заморозку цен на топливо
Цены на бензин и дизельное топливо до конца года не будут расти, заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Он отметил, что цены останутся на уровне сентября, но «отката» к уровню 2022 года также не будет, передает «Газета.Ru». Автоэксперт добавил, что в октябре произойдет резкое падение спроса на дизельное топливо.
Накануне стоимость тонны бензина Аи-92 обновила исторический максимум. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, она выросла на 0,09% - до 70 508 рублей, что является новым рекордом.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить правительству РФ полномочия по регулированию цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru