Автоэксперт спрогнозировал заморозку цен на топливо

Цены на бензин и дизельное топливо до конца года не будут расти, заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что цены останутся на уровне сентября, но «отката» к уровню 2022 года также не будет, передает «Газета.Ru». Автоэксперт добавил, что в октябре произойдет резкое падение спроса на дизельное топливо.