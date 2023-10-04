В московском метро приступили к тестированию оплаты цифровыми рублями

Как заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пока за цифровой рубль можно купить только карты «Тройка». Со временем количество товаров, а также сервисов для оплаты, будет увеличиваться. Проект в метро реализуется совместно с Центробанком России.

После массового внедрения цифровой валюты пассажиры смогут оплачивать проезд наряду с наличными и безналичными деньгами.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предсказал постепенное снижение роли банковской системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

