В московском метро приступили к тестированию оплаты цифровыми рублями
В метрополитене Москвы началось тестирование оплаты цифровыми рублями, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пока за цифровой рубль можно купить только карты «Тройка». Со временем количество товаров, а также сервисов для оплаты, будет увеличиваться. Проект в метро реализуется совместно с Центробанком России.
После массового внедрения цифровой валюты пассажиры смогут оплачивать проезд наряду с наличными и безналичными деньгами.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предсказал постепенное снижение роли банковской системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп потребовал отстранения прокурора на судебном заседании
- В Тбилиси назвали причины подготовки Западом госпереворота в Грузии
- В московском метро приступили к тестированию оплаты цифровыми рублями
- Бывшего зама СК Москвы заочно арестовали за взятку в 7,3 млрд рублей
- В Берлине прошел марш протеста против поддержки Киева
- Спикера Палаты представителей Маккарти отправили в отставку
- МИД Финляндии передумал закрывать консульство РФ на Аландских островах
- Шварценеггер дал Трампу совет по похудению
- В Венеции при падении автобуса с эстакады погибли около 20 человек
- Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru