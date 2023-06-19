В Минтрансе согласились рассмотреть возможность строительства ВСМ до Минска
Министр транспорта РФ Виталий Савельев выступил за рассмотрение возможности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минтранса указал, что не так давно власти обсуждали возможность строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. По словам Савельева, министерство поддерживает создание магистрали в России, инвесторы для этого проекта есть.
«А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», — подчеркнул министр.
В ближайшее время вопрос о строительстве ВСМ обсудят на уровне правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru