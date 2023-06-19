В Минтрансе согласились рассмотреть возможность строительства ВСМ до Минска

Министр транспорта РФ Виталий Савельев выступил за рассмотрение возможности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ сообщили о возможной отмене строительства высокоскоростной магистрали Москва-Петербург

Глава Минтранса указал, что не так давно власти обсуждали возможность строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. По словам Савельева, министерство поддерживает создание магистрали в России, инвесторы для этого проекта есть.

«А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», — подчеркнул министр.

В ближайшее время вопрос о строительстве ВСМ обсудят на уровне правительства.

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Фото: aeroflot.ru
ТЕГИ:МинскЖелезная ДорогаМинтранс

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