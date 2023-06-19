В Минтрансе согласились рассмотреть возможность строительства ВСМ до Минска

Глава Минтранса указал, что не так давно власти обсуждали возможность строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. По словам Савельева, министерство поддерживает создание магистрали в России, инвесторы для этого проекта есть.

«А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», — подчеркнул министр.

В ближайшее время вопрос о строительстве ВСМ обсудят на уровне правительства.

