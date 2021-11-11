СМИ сообщили о возможной отмене строительства высокоскоростной магистрали Москва-Петербург
Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург могут перенести или вовсе отменить, а на ее месте предлагается построить выделенный грузовой ход. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.
По данным издания, возможность отказа от строительства или сдвига сроков проекта обсуждается на уровне правительства. Предполагалось, что ВСМ построят к 2027 году, и магистраль сократит время перемещения между городами до 2 часов 15 минут.
Как пишет газета, ссылаясь на проект протокола октябрьского совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестпрограмме и финплану РЖД на 2022–2024 годы, возможна «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей». Для обеспечения движения грузов на этом направлении могут создать грузовой ход, при этом в РЖД не комментируют возможные изменения.
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