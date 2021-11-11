СМИ сообщили о возможной отмене строительства высокоскоростной магистрали Москва-Петербург

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург могут перенести или вовсе отменить, а на ее месте предлагается построить выделенный грузовой ход. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

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По данным издания, возможность отказа от строительства или сдвига сроков проекта обсуждается на уровне правительства. Предполагалось, что ВСМ построят к 2027 году, и магистраль сократит время перемещения между городами до 2 часов 15 минут.

Как пишет газета, ссылаясь на проект протокола октябрьского совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестпрограмме и финплану РЖД на 2022–2024 годы, возможна «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей». Для обеспечения движения грузов на этом направлении могут создать грузовой ход, при этом в РЖД не комментируют возможные изменения.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваСанкт-ПетербургЖелезная Дорога
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