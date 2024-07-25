В Минсельхозе заверили в стабильности цен на арбузы

Минсельхоз России пообещал стабильные цены на дыни и арбузы в стране. Об этом представители ведомства сообщили изданию «Известия».

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В Министерстве отметили, что урожаи бахчевых культур на протяжении нескольких лет находятся в пределах 0,6-0,7 млн тонн, что вполне достаточно для обеспечения потребительского спроса на внутреннем рынке.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий заявила, что в последние годы благодаря новым технологиям появляется все больше разных сортов бахчевых.


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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