В Минсельхозе заверили в стабильности цен на арбузы
25 июля 202417:59
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на дыни и арбузы в стране. Об этом представители ведомства сообщили изданию «Известия».
В Министерстве отметили, что урожаи бахчевых культур на протяжении нескольких лет находятся в пределах 0,6-0,7 млн тонн, что вполне достаточно для обеспечения потребительского спроса на внутреннем рынке.
Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий заявила, что в последние годы благодаря новым технологиям появляется все больше разных сортов бахчевых.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru