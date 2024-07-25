В Минсельхозе заверили в стабильности цен на арбузы

В Министерстве отметили, что урожаи бахчевых культур на протяжении нескольких лет находятся в пределах 0,6-0,7 млн тонн, что вполне достаточно для обеспечения потребительского спроса на внутреннем рынке.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий заявила, что в последние годы благодаря новым технологиям появляется все больше разных сортов бахчевых.



