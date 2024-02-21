В Минсельхозе запланировали увеличение выпуска яиц и мяса птицы

Как отметил замминистра, в 2023 году был зафиксирован рост производства яйца на 542 млн штук, что на 1,2% выше уровня 2022 года – всего 46,6 млрд. По словам Увайдова, в текущем году ожидается увеличение производства.

«Видим ряд хороших проектов действующих птицефабрик, где мы будем добавлять порядка 51 птицефабрики, где мы с ними сейчас отрабатываем льготные кредиты, долгосрочные кредиты для того, чтобы они могли добавить производство яйца», — цитирует замминистра РИА Новости.

Кроме того, мясное птицеводство по всем категориям сельхозорганизаций выросло более чем на 7 млн тонн. Ожидается, что в 2024 году объемы производства вырастут на 2%.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минсельхозу принять меры по наращиванию производства бройлеров и яиц, напоминает RT.

