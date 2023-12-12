Сенатор Митин: Яйца в России не подешевеют до весны

По его словам, сейчас необходимо контролировать расходы на топливо, зарплату, транспортировку и другое.

«По правилам тарифы на естественные монополии должны быть в пределах роста инфляции, установленной Центробанком. Но, к сожалению, так получается не всегда», - сказал он «Парламентской газете».

По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07%, отмечает RT.

