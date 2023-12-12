Сенатор Митин: Яйца в России не подешевеют до весны
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин заявил, что яйца в России могут подешеветь весной, если разработанные правительством меры окажутся эффективными и будут нормально функционировать.
По его словам, сейчас необходимо контролировать расходы на топливо, зарплату, транспортировку и другое.
«По правилам тарифы на естественные монополии должны быть в пределах роста инфляции, установленной Центробанком. Но, к сожалению, так получается не всегда», - сказал он «Парламентской газете».
По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07%, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru