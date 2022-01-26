В Минсельхозе не увидели причин для роста цен на хлеб в РФ

При этом в ведомстве отметили, что глобальных причин для повышения цен на хлеб во всей стране нет. «В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции», — заявили в министерстве.

Ранее российское подразделение финской хлебобулочной компании Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию. С 1 февраля цены могут подняться от 16,5% до 30%.

