В Минсельхозе не увидели причин для роста цен на хлеб в РФ

В России не исключаются отдельные случаи пересмотра стоимости ряда продуктов, и это обычная практика отношений между производителями и торговыми сетями, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

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При этом в ведомстве отметили, что глобальных причин для повышения цен на хлеб во всей стране нет. «В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции», — заявили в министерстве.

Ранее российское подразделение финской хлебобулочной компании Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию. С 1 февраля цены могут подняться от 16,5% до 30%.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ИнфляцияХлебМинсельхоз
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