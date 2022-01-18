Гильдия пекарей: хлеб в 2022 году подорожает ещё на 9%
В прошлом году наблюдалась такая же динамика, рост был меньше инфляции, заявил Юрий Кацнельсон в пресс-центре НСН.
Рост цен на хлебобулочные изделия в 2022 году ожидается порядка 8-9% по итогам года, заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в пресс-центре НСН.
«Отрасль совершенно не страдает. Рынок растет каждый год от 1,5 до 2,5%. Это то, что дают органы статистики, на самом деле больше. Потребление хлебобулочных изделий в России постепенно растет и растет. Это пекарей радует. По итогам прошлого года, в среднем цены выросли чуть менее, чем на 9%. Это ниже инфляции, что очень важно. С другой стороны, все больше и больше появляется в России пекарен, где пекари сами продают свою продукцию. И они очень четко понимают и знают размер кошелька покупателей, поэтому продают продукцию по той цене, по которой ее удобно и комфортно покупать. Мы здесь не видим каких-то серьезных опасений по росту цен. Он, безусловно, будет. Я думаю, в пределах 8-9% по итогам года. Хлеб – это продукт региональный, поэтому цены разнятся в сельской местности и в крупных городах. Везде достаточно плотная конкуренция, она растет. Поэтому ценовой фактор не приоритетный для отрасли», - сказал Кацнельсон.
Ранее руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявлял, что рост цен на продукты питания в России может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных категорий граждан. По его словам, подобная практика используется во многих странах и ее не стоит бояться.
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