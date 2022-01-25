Производитель хлеба предупредил о повышении цен

Согласно письму, такое решение обусловлено возросшими расходами на сырье, упаковку и реализацию товаров.

Отмечается, что если контрагенты откажутся принимать новые цены, Fazer Group не сможет гарантировать полного выполнения заказов.

Председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин отметил, что за последние годы затраты пекарей значительно выросли на фоне падения доходов. Но это не может являться причиной такого роста отпускной цены.

«В январе не случилось ничего такого, чтобы поднимать цену на 30%», – подчеркнул Щедрин.

Ранее о повышении цен на хлебобулочные изделия заявил и Иркутский хлебозавод. Окончательное решение пока не принято.

