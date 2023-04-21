В Минпромторге заявили, что в России есть аналоги батареек Duracell

На российском рынке присутствует достаточное количество предложений от разных зарубежных брендов, аналогичных продукции Duracell, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

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Отмечается, что в случае ухода американской компании из России не исключено включение товаров Duracell в параллельный импорт.

Также в Минпромторге напомнили о том, что в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект создания и запуска производства алкалиновых элементов питания. Он предусматривает две линии по выпуску батареек, реализовать его планирует компания «АБ-Бэттэрис» в Краснодарском крае.

Ранее глава российского офиса Duracell Юрий Коротаев заявил, что акционеры компании приняли решение об уходе из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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