В Минпромторге заявили, что в России есть аналоги батареек Duracell

Отмечается, что в случае ухода американской компании из России не исключено включение товаров Duracell в параллельный импорт.

Также в Минпромторге напомнили о том, что в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект создания и запуска производства алкалиновых элементов питания. Он предусматривает две линии по выпуску батареек, реализовать его планирует компания «АБ-Бэттэрис» в Краснодарском крае.

Ранее глава российского офиса Duracell Юрий Коротаев заявил, что акционеры компании приняли решение об уходе из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

