Концерн Henkel подписал договор о продаже бизнеса в РФ

Немецкая компания Henkel AG заключила соглашение о продаже российского бизнеса. Покупателем станет консорциум местных инвесторов, говорится в пресс-релизе концерна.

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«Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов», - сообщили в компании.

В состав консорциума вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Концерн объявил о прекращении деятельности в России в апреле 2022 года. Причиной в компании назвали спецоперацию РФ на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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