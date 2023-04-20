Концерн Henkel подписал договор о продаже бизнеса в РФ
20 апреля 202320:22
Немецкая компания Henkel AG заключила соглашение о продаже российского бизнеса. Покупателем станет консорциум местных инвесторов, говорится в пресс-релизе концерна.
«Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов», - сообщили в компании.
В состав консорциума вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
Концерн объявил о прекращении деятельности в России в апреле 2022 года. Причиной в компании назвали спецоперацию РФ на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- В Воронежской области отменили салют на День Победы
- Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
- Концерн Henkel подписал договор о продаже бизнеса в РФ
- Под Тулой перевернулся комплекс ПВО С-400
- Макрон отказался уходить с поста президента
- В Донецке сообщили о попытках солдат ВСУ сбежать из Артемовска
- В Москве на Коровинском шоссе перевернулся грузовик
- Балицкий: ВСУ заняли часть серой зоны в Запорожской области
- Минобороны сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флота
- Власти Киева разорвали договор об аренде земли с посольством России
20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru