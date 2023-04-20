Концерн Henkel подписал договор о продаже бизнеса в РФ

«Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов», - сообщили в компании.

В состав консорциума вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Концерн объявил о прекращении деятельности в России в апреле 2022 года. Причиной в компании назвали спецоперацию РФ на Украине, передает «Радиоточка НСН».

