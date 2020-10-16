В Минпромторге рассказали, в какие страны Россия экспортирует маски

Вопрос ввоза в Россию средств индивидуальной защиты (СИЗ) из других стран не обсуждается. В стране налажено собственное производство, поэтому Россия может сама поставлять эти товары в другие государства, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В министерстве отметили, что первые партии масок уже отправлены в Грецию, Туркмению, Сербию и Хорватию.

Кроме того, по данным ведомства, в Сербию, Италию, Казахстан, Киргизию и Белоруссию поставляются аппараты искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что экспорт медицинский масок в другие государства из России могут ограничить.

