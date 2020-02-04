Экспорт медицинских масок из РФ могут ограничить

В России могут ввести ограничение на экспорт защитных медицинских изделий, в том числе масок. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке фармацевтики.

По данным издания, соответствующий проект разрабатывает Минпромторг в связи с опасениями дефицита этих товаров в стране.

Также по информации «Коммерсанта», из-за вспышки коронавируса в КНР в России в несколько раз увеличились оптовые цены на медицинские маски, а также начались перебои с товаром в аптеках. Кроме того, спрос вырос на противовирусные препараты, в частности, продажи таких препаратов «Арбидол», «Ингавирин», «Тамифлю» и другие увеличились на 80%.

Согласно последним данным, в мире число заразившихся новым типом коронавируса превысило 17 тысяч человек, 361 случай заражения закончился летальным исходом.





