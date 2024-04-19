В Минпромторге предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники
В Минпромторге предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники, которые будут покрывать разницу в стоимости продукции с иностранными аналогами, пишут «Ведомости».
При этом в министерстве не сообщили, о каких суммах идет речь. Представители бизнеса считают, что на такую меру может потребоваться от сотен миллионов до миллиарда рублей бюджетных средств в год.
Ранее Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе.
Законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники, так как торговые сети «с удовольствием» берут отечественные товары, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru