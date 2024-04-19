В Минпромторге предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники, которые будут покрывать разницу в стоимости продукции с иностранными аналогами, пишут «Ведомости».

При этом в министерстве не сообщили, о каких суммах идет речь. Представители бизнеса считают, что на такую меру может потребоваться от сотен миллионов до миллиарда рублей бюджетных средств в год.