В Минпромторге предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники

В Минпромторге предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники, которые будут покрывать разницу в стоимости продукции с иностранными аналогами, пишут «Ведомости».

При этом в министерстве не сообщили, о каких суммах идет речь. Представители бизнеса считают, что на такую меру может потребоваться от сотен миллионов до миллиарда рублей бюджетных средств в год.

«Право на сбыт»: «Российская полка» будет конкурировать с зарубежными брендами

Ранее Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе.

Законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники, так как торговые сети «с удовольствием» берут отечественные товары, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:МинпромторгСубсидии

Горячие новости

Все новости

партнеры