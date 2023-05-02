В Минпромторге опровергли сообщения о дефиците фенола

Ранее в СМИ появились сообщения о дефиците фенольной формальдегидной смолы, используемой для производства фанеры. Отмечалось, что некоторые предприятия могут остановить выпуск продукции или поднять цены.

Как указали в Минпромторге, в январе-марте выпуск фенола и ацетона был стабильным, в начале апреля объем производства увеличили.

«План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей», — сообщили в министерстве.

Ведомство проведет работу по балансировке производства и экспорта фенола.

