В Минпромторге опровергли сообщения о дефиците фенола
Минпромторг России опроверг дефицит фенола в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в СМИ появились сообщения о дефиците фенольной формальдегидной смолы, используемой для производства фанеры. Отмечалось, что некоторые предприятия могут остановить выпуск продукции или поднять цены.
Как указали в Минпромторге, в январе-марте выпуск фенола и ацетона был стабильным, в начале апреля объем производства увеличили.
«План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей», — сообщили в министерстве.
Ведомство проведет работу по балансировке производства и экспорта фенола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru