Минпромторг разъяснил свою позицию по пластиковым изделиям
21 марта 202317:15
Минпромторг не собирается запрещать импорт пластиковых изделий в Россию, специалисты работают над ограничением его оборота, рассказали в министерстве.
«Речь о запрете импортных поставок или запрете производства не идет», - сказали в ведомстве.
Ограничения оборота пластиковых изделий связаны с желанием снизить наносимый экологии вред, сообщили в Минпромторге.
Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров заявил в беседе с НСН, что переход на биоразлагаемую посуду увеличит расходы рестораторов, а в конечном итоге заплатят потребители
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21 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru