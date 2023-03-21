Минпромторг разъяснил свою позицию по пластиковым изделиям

Минпромторг не собирается запрещать импорт пластиковых изделий в Россию, специалисты работают над ограничением его оборота, рассказали в министерстве.

«Речь о запрете импортных поставок или запрете производства не идет», - сказали в ведомстве.

Ограничения оборота пластиковых изделий связаны с желанием снизить наносимый экологии вред, сообщили в Минпромторге.

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров заявил в беседе с НСН, что переход на биоразлагаемую посуду увеличит расходы рестораторов, а в конечном итоге заплатят потребители

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ФОТО: PIXABAY
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