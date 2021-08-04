В Минфине России не рассматривают возможности введения налога на мясо
Министерство финансов России не рассматривает возможность введения в стране налога на мясо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — подчеркнули в министерстве.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата. По словам Пескова, политика учета углеродного следа может затронуть в том числе сферу животноводства.
Однако руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для введения такого налога нет никаких экономических и экологических предпосылок.
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