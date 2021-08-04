В России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата. Как пишет ТАСС, об этом рассказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что политика учета углеродного следа может затронуть и животноводство.

«Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — цитирует Пескова Ura.ru.