В России может появиться налог на мясо
В России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата. Как пишет ТАСС, об этом рассказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что политика учета углеродного следа может затронуть и животноводство.
«Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — цитирует Пескова Ura.ru.
А ранее бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что ливни и гибель посевов в Крыму и Краснодарском крае могут привести к росту цен на фуражное зерно, мясо птицы и свинину. Однако, по его словам, в обильных осадках есть и плюсы
Ранее сообщалось, что из-за ливней и наводнений в Крыму подтоплено более 18 тысяч гектаров сельхозугодий. Аномальные осадки наблюдаются и в Краснодарском крае, где в июне из-за града пострадали сотни гектаров посевов.
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