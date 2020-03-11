В Минфине рассказали, что будет с ценами на бензин

В понедельник, 9 марта, цена на нефть упала на 30% на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+, сообщает Москва 24.

Накануне замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что рецессии в экономике Российской Федерации, а также серьезного выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в текущем году в связи с падением цен на нефть и обесцениванием рубля к доллару и евро не ожидается.