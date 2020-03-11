В Минфине рассказали, что будет с ценами на бензин

Цены на бензин в России не изменятся на фоне волатильности на рынке нефти. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По его словам, вряд ли будет снижение, но и «расти они не должны», передает ТАСС.

Ранее аналогичное мнение высказал и министр энергетики Александр Новак, отмечает RT.

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В понедельник, 9 марта, цена на нефть упала на 30% на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+, сообщает Москва 24.

Накануне замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что рецессии в экономике Российской Федерации, а также серьезного выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в текущем году в связи с падением цен на нефть и обесцениванием рубля к доллару и евро не ожидается.

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ФОТО: flickr.com
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