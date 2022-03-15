В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть с 1 апреля
Экспортная пошлина на нефть в России повысится на 2,9 доллара, достигнет 61,2 доллара за тонну, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.
Отмечается, что на сегодняшний день экспортная пошлина на нефть составляет 58,3 доллара.
Также сообщается, что с 1 апреля увеличится пошлина на сжиженный газ – с 50,9 доллара до 89 долларов.
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Ранее СМИ сообщали, что Индия рассматривает возможность закупок нефти в России с дисконтом. По словам министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури, по этому вопросу ведутся переговоры, изучаются детали, связанные со страхованием и расчетами.
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