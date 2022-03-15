Индия изучит возможность закупок российской нефти с дисконтом

Индия рассматривает возможность закупок нефти в России с дисконтом, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на заявление министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури.

По его словам, по этому вопросу ведутся переговоры, изучаются детали, связанные со страхованием и расчетами.

Также он отметил, что в стране надеются на возобновление экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана.

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В России и Индии рассматривают возможность создания механизма торговых расчетов в национальных валютах. Об этом сообщает индийская газета Mint со ссылкой на источники в правительстве страны.

Механизм оплаты в рупиях с РФ ранее уже использовался в некрупных масштабах, например, для таких товаров, как чай. Отмечается, что такие условия позволят экспортерам из Индии получать оплату за поставки в Россию в рупиях, а не в долларах или евро.


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Фото: kremlin.ru
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