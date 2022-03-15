Индия изучит возможность закупок российской нефти с дисконтом

Индия рассматривает возможность закупок нефти в России с дисконтом, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на заявление министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури.

По его словам, по этому вопросу ведутся переговоры, изучаются детали, связанные со страхованием и расчетами.

Также он отметил, что в стране надеются на возобновление экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана.