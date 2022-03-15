Индия изучит возможность закупок российской нефти с дисконтом
Индия рассматривает возможность закупок нефти в России с дисконтом, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на заявление министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури.
По его словам, по этому вопросу ведутся переговоры, изучаются детали, связанные со страхованием и расчетами.
Также он отметил, что в стране надеются на возобновление экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана.
«Европа без электричества, Россия без доходов»: Аналитик предостерег от взаимных санкций на энергоносители
В России и Индии рассматривают возможность создания механизма торговых расчетов в национальных валютах. Об этом сообщает индийская газета Mint со ссылкой на источники в правительстве страны.
Механизм оплаты в рупиях с РФ ранее уже использовался в некрупных масштабах, например, для таких товаров, как чай. Отмечается, что такие условия позволят экспортерам из Индии получать оплату за поставки в Россию в рупиях, а не в долларах или евро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Прокурор просит дать Навальному 13 лет колонии
- Песков заявил, что обсуждать переговоры с Украиной ещё преждевременно
- Песков назвал хулиганством акцию, устроенную в эфире Первого канала
- Биробиджан остался без теплоснабжения из-за коммунальной аварии
- Песков заявил о сохранении мер эпидбезопасности в отношении Путина
- В Киеве ввели комендантский час
- Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию на Украине
- В Совфеде предложили повысить россиянам пенсии на 20-30%
- Евросоюз ввёл новые санкции против России
- Лукашенко заявил, что в 2021 году в Белоруссии пресекли 11 попыток терактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru