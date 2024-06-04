В Минфине ответили на предложение об альтернативной прогрессии НДФЛ
Прогрессивная шкала НДФЛ, предложенная Минфином, представляет взвешенный подход к налогооблажению россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
По его словам, повышенный налог для богатых людей является ответом на многолетний запрос общества. Сазанков также назвал верхнюю планку в 22% справедливым показателем.
Как добавил замминистра, обсуждаемая ставка является невысокой по общемировым меркам. В частности, максимальная ставка НДФЛ в Китае составляет 45%, в Индии – 30%, в Бразилии — 27,5%, в ЮАР — 45%.
Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил альтернативную трехступенчатую шкалу с верхним показателем в 18%. Однако депутат Госдумы Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что более разумным было бы снизить ставку налога для бедной части населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru