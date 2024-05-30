Правительство одобрило законопроект об изменениях в налоговой системе

В дальнейшем проекты будут рассмотрены в Госдуме.

Законодатели предложили ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ. Россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей изменения не коснутся, они будут платить НДФЛ в размере 13%. При доходе до пяти миллионов рублей ставка составит 15%, до 20 миллионов рублей — 18%, до 50 миллионов рублей — 20%. Для тех, кто зарабатывает в год от 50 млн рублей, НДФЛ достигнет 22%.

Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин рассказал «Радиоточке НСН», что необходимо повышать доходы государства за счет азартных игр, во всем мире лотереи отчисляют в бюджет 35-37% с продажи билетов.

