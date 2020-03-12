В Минэнерго рассказали, когда цены на нефть поднимутся до 40-45 долларов
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин сообщил, что стоимость нефти будет в диапазоне 40—45 долларов за баррель во второй половине года. Такой прогноз он дал в беседе с агентством Reuters.
Только в 2021 году сырье может подорожать до 45—50 долларов за баррель при условии, что не произойдет каких-либо форс-мажоров, передает RT.
Мировые цены на нефть в четверг продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 4,05% — до 34,34 долларов за баррель, сообщает Ura.ru.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что еще три страны вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть в апреле. Речь идет об Ираке, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам Сорокина, Россия не хочет вступать в ценовую войну и готова снова встретиться с членами ОПЕК и поговорить, пишет «Газета.ру».
9 марта цены на нефть резко упали после заседания ОПЕК+, закончившееся развалом сделки.
После первого обвала нефтяных котировок в начале недели может произойти второй, считают аналитики, пишет НСН. Если первое 30%-е падение цен на нефть марок Brent и WTI было вызвано отказом России продлевать сделку о заморозке нефтедобычи, то сейчас ситуацию заметно осложнило заявление Всемирной организации здравоохранения: ВОЗ накануне официально признала пандемию коронавируса, фактически подтвердив глобальный масштаб проблемы.
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