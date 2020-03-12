В Минэнерго рассказали, когда цены на нефть поднимутся до 40-45 долларов

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин сообщил, что стоимость нефти будет в диапазоне 40—45 долларов за баррель во второй половине года. Такой прогноз он дал в беседе с агентством Reuters.

Только в 2021 году сырье может подорожать до 45—50 долларов за баррель при условии, что не произойдет каких-либо форс-мажоров, передает RT.

Мировые цены на нефть в четверг продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 4,05% — до 34,34 долларов за баррель, сообщает Ura.ru.