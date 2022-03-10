Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение являются самыми важными отраслями в промышленности России для ускоренного импортозамещения. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, главная задача на сегодняшний день заключается в том, чтобы обеспечить работу заводов и фабрик с упором на ускоренное импортозамещение. Мантуров отметил, что по всем отраслям определены комплектующие и сырье, которые необходимы для производства.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- Потанин заявил, что национализация «вернет Россию в 1917 год»
- Deere & Co приостановит экспорт сельхозтехники в Россию и Белоруссию
- Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях
- Минпромторг: Кабмин начнет госрегулирование цен на социально значимые товары в крайнем случае
- СМИ: Шредер приехал в Москву ради встречи с Путиным
- Путин пообещал решить проблему повышенного спроса на товары
- Минобороны РФ: США и их союзники хотят создать биоагенты, поражающие этнические группы
- Цена газа в Европе упала ниже 1500 долларов
- Эстония отказалась выдавать туристические визы гражданам РФ
- Мужчина в Подмосковье сбил на машине своего двухлетнего сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru