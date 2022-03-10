Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения

По его словам, главная задача на сегодняшний день заключается в том, чтобы обеспечить работу заводов и фабрик с упором на ускоренное импортозамещение. Мантуров отметил, что по всем отраслям определены комплектующие и сырье, которые необходимы для производства.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

