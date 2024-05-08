В Минэкономразвития выступили за сокращение госсобственности в России

О целесообразности перевода части государственных активов, управление которыми производится не достаточно эффективно, в частную собственность, заявил и. о. главы Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на пленарной сессии «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает «Интерфакс».

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«Я даже не беру сейчас стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить, на что-то смотреть», - отметил Решетников.

По его словам, сейчас следует действовать быстро, расширяя права частной собственности.

Исполняющий обязанности министра, привел в пример санатории Северного Кавказа, которые остаются в запущенном состоянии.

Ранее Минфин внес 30 компаний в список для возможной приватизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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