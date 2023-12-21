«Газпром» и банки: Экс-министр экономики усомнился в честной приватизации

Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что частичная приватизация может быть проведена для пополнения бюджета, но «закулисные схемы» уменьшат положительный эффект для государства. 

Проведение частичной приватизации по «закулисным схемам» в узком кругу предпринимателей не окажет значительного влияния на бюджет страны, заявил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с НСН.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов России составило список из примерно 30 компаний для возможной приватизации. Речь идет о компаниях, где доля государства составляет более 50% - потери контрольного пакета не предусматривается. Нечаев рассказал, какие варианты такой приватизации сегодня возможны.

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«Конечно, это не совсем приватизация, это просто средство пополнения бюджета и финансирования его дефицита. Ключевой вопрос здесь один: как эти пакеты будут продаваться. Если это будут честные и открытые торги, это одна история. В таком случае есть шансы получить больше денег в бюджет. Если это будет передано по закулисным схемам в близком кругу предпринимателей, это другая история. К сожалению, у нас такая опасность есть», - объяснил он.

По его словам, под критерии Силуанова попадают «Газпром» и «Роснефть», а также все крупные банки.

«Я не знаю, кого имел в виду Силуанов, но у нас достаточно большое количество компаний с большим пакетом у государства. В «Газпроме» 52%, например, «Роснефть» еще. Есть просто абсолютно государственные компании. Десять из десяти крупных банков полностью находятся под государственным контролем. С учетом того, что западные инвесторы ушли с российского рынка, можно рассчитывать только на внутренний рынок и еще Китай, возможно. Поэтому эффект будет меньше, чем если бы это было проведено два года назад», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что приватизация в банковской отрасли и индустриальном секторе позволит решить проблему дефицитного бюджета. Он предложил передать в частные руки те активы, которыми государство готово пожертвовать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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