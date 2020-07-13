Песков: В России уже реализуется идея «налогов на богатство»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России уже реализуется идея «налогов на богатство». Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать петицию более 80 миллионеров по всему миру, в которой содержится призыв к правительствам повысить им налоги из-за пандемии, пишет ТАСС.

Как напоминает агентство, в июне текущего года президент РФ Владимир Путин предложил повысить с 13% до 15% НДФЛ для граждан, чей доход составляет более 5 млн рублей в год. Мера должна начать действовать с 2021 года. Как предполагается, за счет этого будет выручено около 60 млрд рублей, что власти планируют направлять на лечение тяжелобольных детей.

Ранее на сайте Millionaires for Humanity появилась петиция, в которой более 80 миллионеров из разных стран мира призвали к повышению налогов для богатых, чтобы помочь миру справиться с пандемией коронавируса. По данным агентства, подпись под петицией, в частности, поставила внучка Уолта Диснея Эбигейл Дисней.



