В Минэкономразвития сообщили о замедлении годовой инфляции в РФ

Снижение темпов инфляции зафиксировано с 14 по 20 марта. Неделей ранее этот показатель составлял 7,65%, свидетельствуют данные Росстата.

Авторы доклада обратили внимание на ускорение снижения цен в плодоовощной продукции.

Цены выросли на продукты питания и бытовые приборы. Из-за увеличения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы цены в секторе услуг выросли на 0,35%, уточнили в Минэкономразвития.

С 1 апреля социальные пенсии в России повысят на 3,3%. В июне 2022 года индексация составила 10%, пишет НСН.

