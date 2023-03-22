В Минэкономразвития сообщили о замедлении годовой инфляции в РФ
Темпы роста цен в России в годовом выражении замедлились до 5,99%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития.
Снижение темпов инфляции зафиксировано с 14 по 20 марта. Неделей ранее этот показатель составлял 7,65%, свидетельствуют данные Росстата.
Авторы доклада обратили внимание на ускорение снижения цен в плодоовощной продукции.
Цены выросли на продукты питания и бытовые приборы. Из-за увеличения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы цены в секторе услуг выросли на 0,35%, уточнили в Минэкономразвития.
С 1 апреля социальные пенсии в России повысят на 3,3%. В июне 2022 года индексация составила 10%, пишет НСН.
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