В Минэкономразвития сообщили о замедлении годовой инфляции в РФ

Темпы роста цен в России в годовом выражении замедлились до 5,99%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития.

В России стабилизировались цены на машины

Снижение темпов инфляции зафиксировано с 14 по 20 марта. Неделей ранее этот показатель составлял 7,65%, свидетельствуют данные Росстата.

Авторы доклада обратили внимание на ускорение снижения цен в плодоовощной продукции.

Цены выросли на продукты питания и бытовые приборы. Из-за увеличения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы цены в секторе услуг выросли на 0,35%, уточнили в Минэкономразвития.

С 1 апреля социальные пенсии в России повысят на 3,3%. В июне 2022 года индексация составила 10%, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:МинэкономразвитияПродуктыИнфляцияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры