В Минэкономразвития подсчитали пострадавшие от COVID-19 сферы деятельности

В перечень пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей вошли 42 сферы деятельности. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Он подчеркнул, что в общей сложности в них заняты более 6 миллионов человек. Также Решетников отметил, что расширение этого перечня позволило дополнительно распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса почти на полтора миллиона работников.

Помимо этого, глава Минэкономразвития подчеркнул, что, по последним данным, для поддержки занятости в России банки предоставили более 23 тысяч беспроцентных кредитов на общую сумму, превышающую 58 миллиардов рублей.