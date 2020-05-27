В Минэкономразвития подсчитали пострадавшие от COVID-19 сферы деятельности

В перечень пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей вошли 42 сферы деятельности. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Он подчеркнул, что в общей сложности в них заняты более 6 миллионов человек. Также Решетников отметил, что расширение этого перечня позволило дополнительно распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса почти на полтора миллиона работников.

Помимо этого, глава Минэкономразвития подчеркнул, что, по последним данным, для поддержки занятости в России банки предоставили более 23 тысяч беспроцентных кредитов на общую сумму, превышающую 58 миллиардов рублей.

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Ранее стало известно, что наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции отраслью стало ресторанное дело. К такому мнению склоняются представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опрос разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Отмечается, что об этом заявили 82,9% опрошенных. 61,6% респондентов назвали индустрию моды и красоты, а 48,5% считают, что самые значительные убытки понесет производственная сфера, подчеркивает RT.

При этом, лучше всего с кризисом, по словам участников опроса, справятся IT-индустрия, телекоммуникационная отрасль и медицина.

Рассуждая о возможных путях спасения бизнеса, 34% участников опроса заявили, что этому может поспособствовать переход в онлайн и автоматизация процессов, а также перевод части сотрудников на «пожизненную» удалёнку и частичный отказ от офисов, отмечает Ura.ru.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КризисСредний И Малый БизнесКоронавирусМинэкономразвития
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