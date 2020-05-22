Больше половины частных компаний РФ назвали свое положение «катастрофой»

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса, а именно 53%, описали свое нынешнее положение как «катастрофу» или «кризис». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Отмечается, что 62% респондентов оценили шанс выживания своих компаний в 50% и ниже.

При этом, уверенность в том, что предприятие продолжит работу, выразили лишь заявили 13,4% участников опроса. Кроме того, сообщается, что поддержкой бизнеса со стороны государства в условиях распространения COVID-19 довольны только 6,6% опрошенных, подчеркивает Газета.ру.