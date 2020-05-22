Больше половины частных компаний РФ назвали свое положение «катастрофой»
Более половины предприятий малого и среднего бизнеса, а именно 53%, описали свое нынешнее положение как «катастрофу» или «кризис». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Отмечается, что 62% респондентов оценили шанс выживания своих компаний в 50% и ниже.
При этом, уверенность в том, что предприятие продолжит работу, выразили лишь заявили 13,4% участников опроса. Кроме того, сообщается, что поддержкой бизнеса со стороны государства в условиях распространения COVID-19 довольны только 6,6% опрошенных, подчеркивает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что большинство предпринимателей (75%) предвидит ухудшение экономической ситуации в ближайшем будущем, а в числе наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса называют ресторанную отрасль (82,9%) и индустрию моды и красоты (61,6%). Об этом говорят результаты опроса представителей малого и среднего бизнеса от разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что большинство бизнесменов не надеется на помощь государства.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН заявил, что результаты опроса о самых пострадавших отраслях соответствуют общей реальной картине: по его словам, «лежит» вся сфера услуг. Главной проблемой в этой ситуации он назвал неэффективную систему государственной поддержки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru