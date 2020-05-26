В МЭР обозначили сроки восстановления экономики РФ
Экономика Российской Федерации сможет восстановиться к концу будущего года. Такую точку зрения министр экономического развития Максим Решетников высказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в рамках всероссийской акции «День предпринимателя».
По словам Решетникова, восстановление станет возможным только при условии выполнения всех антикризисных мероприятий. Согласно расчётам главы Минэкономразвития, в этом случае есть шанс к концу 2021 года выйти на экономические параметры первого квартала 2019 года, передает Ura.ru.
При этом министр признал, что власти не ждут резкого улучшения ситуации после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Решетников также рассказал, что объем антикризисной программы поддержки экономики страны превысил 3 триллиона рублей.
Однако, как отмечает RT, министр подчеркнул важность не только объёмов, но и эффективность расходования средств на конкретные цели. По его словам, необходимо, чтобы деньги доходили до тех, кому они важнее всего.
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