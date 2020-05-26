В МЭР обозначили сроки восстановления экономики РФ

При этом министр признал, что власти не ждут резкого улучшения ситуации после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Решетников также рассказал, что объем антикризисной программы поддержки экономики страны превысил 3 триллиона рублей.

Однако, как отмечает RT, министр подчеркнул важность не только объёмов, но и эффективность расходования средств на конкретные цели. По его словам, необходимо, чтобы деньги доходили до тех, кому они важнее всего.

