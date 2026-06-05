Новак назвал драйверы роста российской экономики
Вице-премьер Александр Новак перечислил четыре фактора, которые помогут ускорить развитие российской экономики. Об этом он рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
По словам Новака, ключевой вопрос — рост производительности труда.
«Это должно стать национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», — указал вице-премьер.
Кроме того, важным фактором являются технологические изменения. Экономику должно изменить формирование цепочки высокой добавленной стоимости в судо- и станкостроении, фармацевтике и других отраслях. Также Новак отнес к драйверам роста переориентацию потоков внешней торговли и создание среды для бизнеса.
Ранее вице-премьер заявил, что экономика РФ проходит период управляемого охлаждения, пишет Ura.ru.
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