В Минэкономразвития назвали причины роста цен на продукты
Главными факторами скачка цен на продовольственные продукты в России стало ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна — поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре», — цитирует министра RT.
Между тем, ранее Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость. Ранее при росте цен на продовольствие в регионах на 30% и выше, правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней,
Теперь же снимается ограничение на динамику роста цен и директивные цены на 90 дней власти РФ могут вводить в любое время.
Власти намерены регулировать цены на такие продуты, как говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
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