На Украине заявили об остановке поставок энергетического угля из России
Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», — пояснил Герус в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, поставки прекратятся с 1 ноября. Как отметил Герус, сложившаяся ситуация «похожа на энергетическую войну».
С начала года на Украине отмечается дефицит энергетического угля, из-за этого рекордное число блоков ТЭС страны, производящих более трети всей электроэнергии, были вынуждены сократить мощности.
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