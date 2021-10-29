На Украине заявили об остановке поставок энергетического угля из России

Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

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«Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», — пояснил Герус в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, поставки прекратятся с 1 ноября. Как отметил Герус, сложившаяся ситуация «похожа на энергетическую войну».

С начала года на Украине отмечается дефицит энергетического угля, из-за этого рекордное число блоков ТЭС страны, производящих более трети всей электроэнергии, были вынуждены сократить мощности.

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ФОТО: pixabay.com
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