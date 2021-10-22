В Минэнерго подсчитали, насколько России хватит запасов угля
Запасов угля в России – при современном уровне добычи – хватит на 350 лет. Об этом рассказал директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ Сергей Мочальников. Он подчеркнул, что в текущем году рост добычи угля составит 6% к прошлому году.
«Запасы угля в России превышают 400 миллиардов тонн. Этого нам хватит на очень долгий период», - цитирует Мочальникова РИА Новости.
А ранее в «Росгеологии» рассказали, когда закончится нефть. Её хватит настолько, насколько будут развиты технологии. Об этом рассказал гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, отметив, что не стоит торопиться с заявлениями об истощении запасов нефти в России и в мире в целом, пишет РБК.
Он подчеркнул, что в последнее время не обнаруживается крупных месторождений-гигантов, однако компании не начинали добычу нефти на шельфе на глубине больше 500 метров. Горьков также отметил, что изученность Мирового океана составляет всего 10%.
«В принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — отметил гендиректор «Росгеологии». Он также напомнил, что в 1980-х годах «даже в фильмах говорили, что нефть точно уже закончится в 2020 году, но с тех пор мировая индустрия только увеличила добычу.
При этом, Горьков предупредил об истощении изученных запасов полезных ископаемых в России.
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