В Минэнерго подсчитали, насколько России хватит запасов угля

Запасов угля в России – при современном уровне добычи – хватит на 350 лет. Об этом рассказал директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ Сергей Мочальников. Он подчеркнул, что в текущем году рост добычи угля составит 6% к прошлому году.

«Запасы угля в России превышают 400 миллиардов тонн. Этого нам хватит на очень долгий период», - цитирует Мочальникова РИА Новости.

Минэнерго России: КНР и Европа не обращались по вопросу увеличения поставок угля

А ранее в «Росгеологии» рассказали, когда закончится нефть. Её хватит настолько, насколько будут развиты технологии. Об этом рассказал гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, отметив, что не стоит торопиться с заявлениями об истощении запасов нефти в России и в мире в целом, пишет РБК.

Он подчеркнул, что в последнее время не обнаруживается крупных месторождений-гигантов, однако компании не начинали добычу нефти на шельфе на глубине больше 500 метров. Горьков также отметил, что изученность Мирового океана составляет всего 10%.

«В принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — отметил гендиректор «Росгеологии». Он также напомнил, что в 1980-х годах «даже в фильмах говорили, что нефть точно уже закончится в 2020 году, но с тех пор мировая индустрия только увеличила добычу.

При этом, Горьков предупредил об истощении изученных запасов полезных ископаемых в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УгольМинэнерго РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры