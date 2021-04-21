В Минэнерго отказались рассмотреть идею о лимитах на электричество
Предложение ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию не рассматривается, сообщил ТАСС министр энергетики России Николай Шульгинов.
Ранее Союз потребителей РФ обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Предполагается, что цены на электричество будут увеличены, если превысить установленную норму. Власти регионов смогут сами назначать предел в зависимости от длины светового дня.
Инициаторы считают, что это позволит решить проблему перекрестного субсидирования, когда бизнесу приходится платить за электроэнергию больше из-за пониженных тарифов для обычных граждан.
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