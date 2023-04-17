В МИД заявили, что российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата

При этом темпы роста китайской экономики спровоцируют рост цен на газ, заявил ранее директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер. Каммер отметил, что ЕС в прошлом году смог купить необходимые объемы природного газа, в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за пандемии коронавируса.

До этого ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН». Эксперты отмечают, что в этом году европейцам повезло с погодой, зима была не такой холодной.

