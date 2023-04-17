В МИД заявили, что российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата
Российский газ объявлен в Европе ресурсом «нон грата» по политическим соображениям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин, передает РИА Новости.
По его словам, изменения на мировых рынках произошли под надуманными предлогами, а недорогой и экологичный природный газ из России резко перестал был нужен Европе, которая до этого строила экономику на российском ресурсе. Он также назвал такое решение европейских стран экономически нецелесообразным.
При этом темпы роста китайской экономики спровоцируют рост цен на газ, заявил ранее директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер. Каммер отметил, что ЕС в прошлом году смог купить необходимые объемы природного газа, в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за пандемии коронавируса.
До этого ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН». Эксперты отмечают, что в этом году европейцам повезло с погодой, зима была не такой холодной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru