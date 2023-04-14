Турция пообещала не отказываться от закупок российского газа

Анкара не намерена отказываться от закупок российского газа после начала использования собственного месторождения, передает ТАСС слова гендиректора Турецкой нефтяной компании Мелиха Хан Бильгина.

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Эксплуатация месторождения «Сакарья» в Черном море не приведет к прекращению импорта «голубого топлива», заявил Бильгин.

По его словам, зарубежные поставки закрывают 99,5% потребности страны в газе. Отказываться от российских энергоносителей Анкара не намерена, заверил он.

«Турция будет как покупать, так и продавать газ», - добавил Бильгин.

В России предложили повысить штрафы за неправильное использование газовых баллонов в 2-3 раза, пишут «Известия». Инициативу озвучили после роста числа ЧП, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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