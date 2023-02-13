В МИД заявили, что ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем

Он отметил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах растет в последние годы, при этом в прошлом году этот процесс значительно ускорился. Так, по словам Руденко, в первом полугодии 2022 года почти половина торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. По его словам, это касается, в том числе, поставок оборудования из КНР, отмечает НСН.

