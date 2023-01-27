Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с рядом стран
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта, далее – один раз в месяц. Ответственными за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу в своей колонке в газете Aydınlılk заявил, что Турция и РФ начали полным ходом торговлю в национальных валютах, у США нет возможности вмешаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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