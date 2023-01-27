Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с рядом стран

Отмечается, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта, далее – один раз в месяц. Ответственными за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу в своей колонке в газете Aydınlılk заявил, что Турция и РФ начали полным ходом торговлю в национальных валютах, у США нет возможности вмешаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

